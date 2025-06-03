Пожарные из Тюменской области помогут в борьбе с лесными пожарами в Бурятии

В Улан-Удэ вылетели 50 сотрудников Тюменской авиабазы для борьбы с природными пожарами в Бурятии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Дополнительную помощь в тушении запросили бурятские власти. «Ситуация с лесными пожарами там остается напряженной: на всей территории республики действует региональный режим ЧС. Как только от правительства Бурятии поступила просьба о помощи, поручил в кратчайшие сроки организовать выезд наших специалистов. В состав тюменской группировки вошли тобольские и уватские лесопожарные»,— рассказал господин Моор.

Сейчас в Тюменской области остается 70 работников пожарного десанта, также на прикрытии лесов региона остаются сотрудники наземных служб пожаротушения.

В конце мая в Бурятии за выходные произошло значительное увеличение площади лесных пожаров — с 14,8 га до 19,5 тыс. га, действовало 34 очага возгораний, их причинами стали сухие грозы, горение торфа, обрыв линий электропередачи, неосторожное обращение с огнем. Тушением занимались 189 единиц техники и 779 человек.

Напомним, в мае 50 пожарных-десантников Уральской авиабазы из Свердловской области отправились помогать с тушением пожаров в Забайкальском крае. На тот момент на долю Забайкальского края приходилось 99% площадей всех лесных пожаров России.

Ирина Пичурина