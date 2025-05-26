В Бурятии в условиях жары площадь лесных пожаров выросла до 19,5 тыс. га

В Бурятии за выходные произошло значительное увеличение площади лесных пожаров — с 14,8 га до 19,5 тыс. га., сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства. В последние дни в регионе стоит жаркая и сухая погода с температурой до 30 градусов.

По состоянию на утро 25 мая в республике действовало 34 очага возгораний. За последние сутки было зафиксировано десять новых пожаров в шести районах. Одновременно удалось ликвидировать девять очагов возгорания.

Причинами лесных пожаров стали сухие грозы, горение торфа, обрыв линий электропередачи, неосторожное обращение с огнем. На тушении лесных пожаров задействованы 189 единиц техники и 779 человек — сотрудники лесной охраны, Авиалесоохраны, МЧС, арендаторы лесных участков и волонтеры.