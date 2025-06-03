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Коммерсантъ FM
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Медведев разъяснил смысл российского меморандума по Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью стамбульских переговоров является не достижение "компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях". По его словам, итогом должна стать победа России.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Переговоры в Турции нужны «для нашей скорейшей победы», а также для «полного уничтожения неонацистской власти», написал Дмитрий Медведев в Telegram-канале. «В этом смысл российского меморандума», — добавил он.

Полный текст российского меморандума по Украине

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Также господин Медведев подчеркнул, что российская армия «активно наступает и продолжит наступление», и заверил, что «возмездие неизбежно». Он не уточнил, о чем именно идет речь, но попросил всех, кто сейчас «переживает», об этом помнить.

В понедельник российская и украинская делегации провели в Стамбуле второй раунд переговоров, в ходе которого представители Москвы передали свой вариант меморандума. Среди прочего, в документе заявлено требование о полном выводе подразделений ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

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