Власти Тамбова в третий раз ищут подрядчика для реконструкции памятника за 120 млн

Муниципальное учреждение Тамбова «Дирекция благоустройства и озеленения» в третий раз объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для реконструкции объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг», расположенного в облцентре. Максимальная стоимость контракта выросла до 120,3 млн руб., в то время как на двух предыдущих торгах эти работы предлагалось выполнить за 110,8 и 119,1 млн руб. соответственно. Это следует из данных портала госзакупок.

Средства планируется выделить из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Согласно материалам закупки, подрядчик должен провести реставрацию ОКН, накрывных плит, а также выполнить работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории на Соборной площади. Исполнить условия контракта необходимо до 30 декабря 2025 года.

Прием заявок на участие в торгах будет осуществляться до 22 мая, подведение итогов запланировано на 26 мая.

Первый тендер власти объявили в декабре 2024 года, второй — в марте этого года. Обе процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок.

Ульяна Ларионова