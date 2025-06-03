Крупные банки снизили проценты по вкладам перед заседанием ЦБ по ставке

За прошедшую неделю четыре банка из топ-10 снизили проценты по вкладам, обратили внимание «РБК Инвестиции». В частности, Т-Банк с 29 мая на 0,5–1 п.п снизил ставки по вкладу без пополнения на срок до 17 месяцев. Также на 2 п.п. снижены ставки по «СмартВкладу» с возможностью пополнения.

Совкомбанк с 30 мая отменил трехлетний вклад «Гибкий», который действовал со ставкой 22%, сейчас максимальная ставка по вкладу предлагается по трехмесячному депозиту — 19,7% годовых. Газпромбанк с 31 мая снизил в среднем на 0,2–0,3 п.п ставки по вкладам «Новые деньги», «В плюсе» и «В балансе» на короткие сроки. Альфа-банк с 31 мая снизил ставки почти по всей линейке вкладов до одного года, с 1 июня — по «Накопительному Альфа-счету».

По итогам апрельского заседания совет директоров Центробанка (ЦБ) в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор дал нейтральный сигнал по поводу своих дальнейших шагов. Следующее заседание ЦБ назначено на 6 июня. В преддверии заседания регулятор обновил среднесрочный макроэкономический консенсус-прогноз до 2027 года — и по мнению экспертов, его результаты пока не дают новых аргументов в поддержку смягчения ДКП.

Подробности — в материале «Ъ» «От Банка России с нетерпением ждут мягкости».