Дети из Татарстана будут отдыхать летом в лагерях Анапы

Летом 2025 года дети и подростки из Татарстана поедут на отдых в лагеря Анапы. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе (декабрь 2024 года)

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе (декабрь 2024 года)

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Уточняется, что в лагерях Анапы ввели ограничения на купания. Они будут проходить в бассейнах. Ринат Садыков отметил, что путевки в лагеря Анапы пользуются спросом. В ближайшие дни планируется выезд первой группы детей на отдых на черноморском побережье.

Всего в этом году в детских лагерях отдохнут более 220 тыс. татарстанских школьников. На эти цели из бюджета Татарстана было выделено 2,5 млрд руб.

В декабре 2024 года был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня после разлива мазута в Черном море. 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушения танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили нефтепродукты. В результате аварии в Черном море разлился мазут.

Диана Соловьёва