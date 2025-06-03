В Татарстане выделили 2,5 млрд рублей для отдыха 220 тысяч детей в лагерях

В 2025 году для отдыха 220,7 тыс. татарстанских детей в детских лагерях из бюджета республики выделили 2,5 млрд руб. Об этом рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Господин Садыков уточнил, что 22,5 млн руб. был получены из федерального бюджета, еще 12,1 млн руб. — из местных бюджетов. В этом году дети из Татарстана будут отдыхать в более чем 1,6 тыс. учреждениях. Около 7 тыс. школьников отдохнут на черноморском побережье. Ринат Садыков рассказал, что дети из Татарстана поедут в лагеря Анапы, Краснодарского края, Крыма.

На охранные мероприятия в лагерях было выделено более 29,6 млн руб., на отдых детей участников СВО — 76 млн руб., с ограниченными возможностями здоровья — 4,5 млн руб.

Диана Соловьёва