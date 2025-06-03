Сотрудники Госавтоинспекции по Пермскому краю спасли людей на пожаре

Экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Кудымкарский» эвакуировал из горящего дома жильцов и кошку. Как сообщает ГУ МВД по региону, 31 мая полицейские в ходе несения службы увидели, что в селе Пешнигорт горит двухэтажный жилой дом. Сотрудники полиции оперативно доложили о происшествии в дежурную часть и вызвали экстренные службы.

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Старший лейтенант Иван Четин и лейтенант Ирина Надымова вошли в подъезд и стали оповещать жильцов о пожаре. Из двух квартир они эвакуировали женщин 1967 и 1954 годов рождения. Также они помогли найти в задымленном помещении документы 70-летней жительницы дома и вывели ее на улицу со второго этажа. После этого полицейские проверили оставшиеся квартиры и убедились, что людей там нет.

Кроме того, старший лейтенант Четин спас на пожаре кошку. Затем инспекторы обеспечили беспрепятственный подъезд сотрудников МЧС к месту происшествия и безопасность дорожного движения.