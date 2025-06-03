Певец Niletto выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге

Музыкант Niletto (Данил Прытков) выступит на фестивале Ural Music Night-2025 в Екатеринбурге и станет хедлайнером площадки «Мотив Stage», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе оператора «Мотив». Площадка расположится на Плотинке у Капсулы Времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Niletto

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Niletto

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Niletto начал карьеру артиста с танцев в Екатеринбурге. Записал более 100 песен, в том числе песни «Любимка», «Краш», «Худи» и другие — некоторые из них были записаны совместно с Клавой Кокой, Zivert, Artik & Asti, Анет Сай, Эдуардом Скрябиным и прочими исполнителями.

Напомним, в апреле Niletto выступил на матче екатеринбургского баскетбольного клуба «УГМК», который стал дебютной игрой для команды на «УГМК Арене».

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Объявленными хедлайнерами мероприятия стали бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова, уфимская группа Ay Yola и группа «АК-47». Также фестиваль в этом году дополнит «Ночь танца». На участие в фестивале подано 2,1 тыс. заявок из восьми федеральных округов России и 20 стран.

Ирина Пичурина