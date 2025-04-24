БК «УГМК» обыграл «Надежду» в дебютном матче на «УГМК Арене»

Екатеринбургский баскетбольный клуб «УГМК» одержал победу над «Надеждой» из Оренбурга со счетом 91:83 (24:19, 29:15, 19:29, 19:20) в первом матче финальной серии премьер-лиги. Матч стал дебютным для команды на новой «УГМК Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетбольный клуб «УГМК»

Фото: пресс-служба БК «УГМК» Баскетбольный клуб «УГМК»

Фото: пресс-служба БК «УГМК»

Игра прошла в атмосфере зрелищного шоу, хэдлайнером которого стал российский певец Niletto. «Лисицы» сохраняли лидерство и довели матч до победы. Лучшим игроком встречи стала Мария Клюндикова, набрав 17 очков.

Следующий матч серии пройдет 26 апреля на «УГМК Арене».

Напомним, в серии полуфинала БК «УГМК» обыграл «Енисей» и вышел в финал чемпионата России. Заключительная встреча между командами прошла в Красноярске и завершилась со счетом 84:64.

Полина Щуцкая