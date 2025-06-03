Посол США в Турции: у Трампа «кончается терпение» из-за конфликта на Украине

Турция играет ключевую роль в урегулировании российско-украинского конфликта, заявил посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Томас Баррак. По его словам, президент США Дональд Трамп «достигает конца своего терпения» из-за продолжающихся военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Баррак

Фото: Stephanie Keith / File Photo / Reuters Томас Баррак

Фото: Stephanie Keith / File Photo / Reuters

«Я думаю, что Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, и это позволяет ей быть важным посредником в выстраивании диалога»,— сказал посол в интервью турецкой газете Star.

2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров, по итогам которого была достигнута договоренность о самом масштабном обмене пленными за все время СВО. Однако обсуждение долгосрочного урегулирования оказалось невозможным в связи с тем, что представленные на переговорах российский и украинский меморандумы содержали два взаимоисключающих сценария завершения конфликта. Президент США Дональд Трамп говорил, что надеялся на скорое завершение переговорного процесса. Он назвал российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского упрямыми.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».