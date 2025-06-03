Застройщикам в районах Удмуртии предложат передать 5% жилья за землю без торгов

Депутаты Госсовета Удмуртии вдвое сократили передаваемую застройщиками долю жилых помещений в новостройках, которые планируют возводить на муниципальной земле, выделенной под реализацию инвестпроекта в аренду и без торгов. В первой версии законопроекта предлагалось установить показатель в 10% для всех муниципалитетов, за исключением Ижевска и Завьяловского района (для них сохранили значение в 15%). Сейчас значение сократили до 5% для указанных муниципальных образований. Соответствующий законопроект во втором чтении приняли 3 июня на сессии регионального парламента. За проголосовали 47 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Внести поправку, сокращающую показатель вдвое, рекомендовала постоянная комиссия Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям. Изменение обосновывалось отсутствием в муниципалитетах застройщиков, желающих принять участие в реализации таких инвестпроектов. Для Ижевска и Завьяловского района показатель в 15% сохранили.

Земля под жилую застройку предоставляется в аренду без торгов при условии, что площадь готового многоквартирного дома составит не менее 1,5 тыс. кв. м. Число квартир, передаваемых инвесторами под расселение, и их площадь определят непосредственно муниципалитеты. Показатели в 5 и 10% являются минимальными.

Напомним, в первом чтении законопроект приняли 29 апреля. Таким образом власти Удмуртии планируют ускорить расселение аварийных домов. Девелоперы опасаются, что это приведет к росту цен на квартиры и снизит заинтересованность в таком инструменте получения земли. Эксперты указывают, что спрос на землю без торгов есть всегда.

Подробнее об этом читайте в материале «Новостройками разгонят снос».