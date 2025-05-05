Новостройками разгонят снос

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли в первом чтении законопроект о повышении передаваемой местным властям доли в новостройках, возводимых по инвестпроектам на муниципальной земле, которую отдают застройщикам в аренду без торгов. В Ижевске и Завьяловском районе минимальную долю планируется увеличить до 15%, в других муниципалитетах — до 10%. Таким образом власти Удмуртии планируют ускорить расселение аварийных домов. Девелоперы опасаются, что это приведет к росту цен на квартиры и снизит заинтересованность в таком инструменте получения земли. Эксперты указывают, что спрос на землю без торгов есть всегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Минимальную долю, выделяемую застройщиками в Удмуртии местным властям в новостройках, которые возведены на муниципальной земле, полученной в аренду без торгов, планируют увеличить: в Ижевске и Завьяловском районе — до 15%, в других муниципалитетах — до 10%. Прирост составит 9 и 7 п. п. соответственно. Такой законопроект в первом чтении приняли депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии 29 апреля. Его поддержали 43 парламентариев, воздержались двое.

Квартиры в новостройках, выделяемые местным властям, идут под расселение регионального аварийного жилищного фонда. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что его размер составляет 140,3 тыс. кв. м. В аварийных домах проживают почти 8,6 тыс. жителей. Ожидается, что изменение доли позволит расселить больше таких жильцов.

В региональном минстрое «Ъ-Удмуртия» сообщили, что земля под жилую застройку предоставляется в аренду без торгов при условии, что площадь готового многоквартирного дома (МКД) составит не менее 1,5 тыс. кв. м. Число квартир, передаваемых инвесторами под расселение, и их площадь определят непосредственно муниципалитеты.

В министерстве отметили, что ранее МКД по инвестпроектам, предусматривающим передачу готовых квартир под расселение жителей аварийных домов, в республике не строили. Первые проекты запустили в 2024-м.

Сейчас в республике реализуется пять таких инвестпроектов: четыре в Воткинске и один в Сарапуле. Они стартовали в 2024–2025 годах, сроки сдачи жилых комплексов ограничены 2027–2031 годами. В региональном министерстве строительства, ЖКХ и энергетики отметили, что среди участников инвестпроектов на данный момент нет крупных застройщиков.

Так, в Сарапуле группа компаний «Даур» возводит 12 девятиэтажных жилых домов общей площадью квартир 70 тыс. кв. м, которые планируется сдать к июлю 2031-го. По действующей норме, муниципалитет получит порядка 2,1 тыс. кв. м.

В администрации Сарапула «Ъ-Удмуртии» сообщили, что расселению в городе подлежат 124 многоквартирных дома общей жилой площадью более 30 тыс. кв. м, где проживают 1,3 тыс. человек. В 2025 году в городе планируется ввести в строй жилой комплекс площадью 4 тыс. кв. м.

«В Сарапуле наблюдается острая нехватка нового жилья. Существует высокая потребность в строительстве современных многоквартирных домов, особенно с учетом перспективы притока специалистов в социальную сферу и на предприятия города»,— отметили в мэрии Сарапула.

В администрации Воткинска «Ъ-Удмуртии» сообщили, что в городе признаны аварийными 22 дома. Планируемый объем ввода жилья в городе в 2025-м составляет свыше 28 тыс. кв. м, однако из общего объема застройки многоквартирные дома составляют только 3,4 тыс. кв. м.

«Острой проблему нехватки новостроек в городе уже называть не хочется, так как появились застройщики, готовые к строительству жилых домов»,— отметили в мэрии Воткинска.

Исполнительный директор группы компаний «Даур» Андрей Бральгин сказал, что предложение сохранит привлекательность для девелоперов, но до «определенного предела».

«Предложение останется интересным, если власти возьмут на себя подводку коммуникаций. Если абсолютно все ляжет на плечи застройщика, то привлекательность при повышении лимита исчезнет. Даже сейчас рентабельность на уровне “работа ради работы”»,— отметил господин Бральгин.

Генеральный директор группы компаний «Строим вместе» Игорь Дубатовка считает, что если изменения в закон будут внесены, то стоимость квартир в возводимых по инвестпроекту новостройках может вырасти на 3–5%. По словам застройщика, это затруднит покупку жилья для многих категорий населения. В компании не отрицают возможности рассмотреть такой вариант получения земли под застройку в будущем.

Председатель постоянной комиссии Гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Игорь Стыценко отметил, что получение земли в аренду без торгов по умолчанию представляет большой интерес для девелоперов.

Однако собеседник напомнил, что ранее в республике реализовывалась программа расселения обманутых дольщиков. Государственная программа предполагала взамен предоставленных застройщиком квартир выделение земли без торгов под строительство МКД. По словам господина Стыценко, программа не пользовалась спросом среди застройщиков. Эксперт предположил, что инвестпроекты по строительству МКД может ждать аналогичная участь.

Законопроект во втором чтении рассмотрят в третьей декаде мая.