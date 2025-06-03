Транспорт на юго-западе Екатеринбурга изменит маршруты на две недели

Трамваи и автобусы в юго-западной части Екатеринбурга изменят маршруты на две недели из-за ремонта трамвайных путей по ул. Белореченской на участке от ул. Шаумяна до ул. Посадской, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Движение будет закрыто с 00:00 7 июня до 5:00 23 июня для трамваев №1, 3, 16, 21 в обоих направлениях на участке ул. Белореченская от конечной остановки «Волгоградская» до остановки «Улица Московская», их маршруты изменятся. Схема движения изменится для автобусов №45, 58, 59, 70, 83, 87: для них закрыт проезд на нечетной стороне ул. Белореченской на участке от ул. Шаумяна до ул. Посадской — будет организован объезд по ул. Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина, Посадская.

На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, в Екатеринбурге 7 и 8 июня закроют несколько улиц для проведения фестиваля автомотокультуры «Движение Урал». Ограничения коснутся улиц Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, проспектов Космонавтов и Ленина.

Ирина Пичурина