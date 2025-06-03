Экс-жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию

Бывшая жена экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова Светлана вернула себе девичью фамилию Захарова и внесла изменения в ИП. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на юридические документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Изменения в ЕГРЮЛ внесли 18 мая. По данным «БИР-Аналитик», Светлана Захарова учредила ООО «Частные технологии». Ей принадлежит треть компании, которая работает в сфере рекламных агентств.

В 2012–2024 годах госпожа Захарова была учредителем компании «Кристалл Девелопмент». Она владела 27,5%. Сейчас у фирмы один учредитель — отец экс-замминистра Иванова Вадим Иванов.

Светлана Захарова была замужем за Тимуром Ивановым с 2010 по 2022 год. В апреле 2024-го его арестовали. В отношении него возбуждено два уголовных дела — о взятке на сумму свыше 1,2 млрд и хищении более 4,2 млрд руб. Бывший чиновник вину не признает.

Подробности — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову устроили свидание в суде».