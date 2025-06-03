В Перми осудили организаторов незаконных азартных игр

Мотовилихинский суд Перми вынес приговор участникам преступной группы, обвинявшимся в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что с августа 2021 года по август 2022 года соучастники преступной группы незаконно проводили азартные игры в арендуемых помещениях, расположенных на территории Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми. Незаконый бизнес был организован под видом осуществления благотворительной деятельности. Общая сумма извлеченного преступного дохода превысила 26 млн руб.

Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом. Двоим участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы условно, со штрафом. Остальным девяти осужденным назначено наказание в виде штрафа.