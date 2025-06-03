Жару и грозы прогнозируют 2 июня на Кубани

На территории Краснодарского края 2 июня прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем — преимущественно без осадков. В южной половине региона в отдельных районах возможны кратковременные осадки. До конца суток местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и порывами ветра до 20–22 м/с. Утром возможен туман. Днем температура воздуха составит 25–30°, в предгорьях — 20–25°, в горах — 10–15°.

На Черноморском побережье без осадков, температура днем — 22–27°. В Краснодаре днем ожидается до 30°, осадков не прогнозируют.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение из-за возможного подъема уровней воды в реках. Согласно прогнозу спасателей, 3 и 4 июня на юго-востоке края, в бассейнах рек Лаба и Чамлык, ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок.

Анна Гречко