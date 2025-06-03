На Кубани прогнозируют выход рек из берегов

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение из-за возможного подъема уровней воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Согласно прогнозу спасателей, 3 и 4 июня на юго-востоке края, в бассейнах рек Лаба и Чамлык, ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. Причиной стали прошедшие ливни и возможный добег паводковых вод.

Жителям рекомендуют принять меры предосторожности: укрепить двери и окна подвальных помещений, подготовить мостки, освободить подвалы от имущества и предусмотреть эвакуацию домашних животных. В случае ЧС следует обращаться по телефонам 112 или 101.

Днем ранее из-за обильных осадков в Краснодаре было приостановлено движение трамваев сразу на нескольких участках городских маршрутов. Как сообщали в пресс-службе МУП «КТТУ», на Дмитриевской дамбе и улице Горького оказались затоплены пути, в результате чего остановились маршруты № 6, 7, 20 и 22.

Трамвайные полотна, поврежденные в результате обвала грунта после дождя, планируют восстановить 3 июня. На месте происшествия разработан котлован.

Анна Гречко