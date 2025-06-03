Индекс промпроизводства в Прикамье вновь незначительно снизился

В январе — апреле 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по снижению показателя стали предприятия в сфере производства электрического оборудования (–38,8%), транспортных средств (–34,8%) и полиграфической деятельности (–32,5%).

При этом зафиксирован рост производства мебели (+31,7%), машин и оборудования (+14,2) и в химической промышленности (+5,8%).

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в январе – феврале 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0, 2%.