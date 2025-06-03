В Ярославле снова ищут проектировщика благоустройства Стрелки

«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» объявило новые торги на проектирование благоустройства нижнего яруса Стрелки в Ярославле. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущий контракт с ООО «Фидсол» был расторгнут. Компания снизила стоимость работ с 14 млн до 8 млн рублей, но так и не приступила к исполнению.

Новый подрядчик будет выбран 16 июня, начальная цена контракта увеличилась до 15 млн рублей. Сроки исполнения изменились: если ранее проектирование планировали завершить к июлю, то сейчас работы продлятся до октября 2025 года.

Власти надеются, что в 2026 году Стрелка получит федеральное финансирование как победитель голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Антон Голицын