Расторгнут контракт на проект благоустройства Стрелки

Ярославское «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и новгородское ООО «Фидсол» расторгли контракт на проектирование благоустройства Стрелки. Соглашение о расторжении размещено в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Контракт был заключен 14 апреля, а 16 апреля уже расторгнут. В соглашении отмечается, что фактически работы выполнены на 0 руб. из 8 млн руб.

«Стороны подтверждают отсутствие взаимных претензий и требований по контракту, связанных с его исполнением (ненадлежащим исполнением) или расторжением»,— говорится в соглашении.

Напомним, что начальная цена контракта была определена в 14 млн руб. В торгах приняли участие шесть компаний. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что проект благоустройства должен быть готов летом 2025 года.

Алла Чижова