Число вакансий в угольной отрасли Кузбасса снизилось до 2,1 тысячи

В Кузбассе количество вакансий в сфере угольной отрасли снизилось до 2,1 тыс. «Практически никто не запустился из тех, кто остановился. Если речь о крупных компаниях, где есть шахты, разрезы, часть из которых продолжает работать, то идет перераспределение численности по другим подразделениям. В мелких компаниях ситуация сложнее: часть специалистов нашла другую работу, часть держат в надежде, что вот-вот все наладится»,— сообщил председатель правительства региона Андрей Панов (цитата по ТАСС).

Ранее он сообщал, что по состоянию на август 2023 года в области было открыто около 4,5 тыс. вакансий в этой сфере. На данный момент, пояснил господин Панов, в угольной промышленности Кузбасса работают более 110 тыс. человек.

Как писал «Ъ-Сибирь», доля убыточных угледобывающих предприятий области достигла 57% на начало февраля 2025 года. В аналогичный период годом ранее показатель находился на уровне 45%. В конце мая правительством РФ был одобрен ряд мер по поддержке угольной отрасли в регионах Сибири. Так, до 1 декабря все предприятия углепрома получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Угольные компании Сибири — скидку в 12,8% на перевозку продукции в направлении портов Юга и Северо-Запада.

Александра Стрелкова