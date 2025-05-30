Угольщики Сибири получат отсрочку и скидку

На состоявшемся 30 мая в Москве совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина был одобрен ряд мер по поддержке угольной отрасли. Об этом сообщил принявший участие в совещании глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, до 1 декабря все предприятия углепрома получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Угольные компании Сибири — скидку в 12,8% на перевозку продукции в направлении портов Юга и Северо-Запада.

«Также предприятия отрасли смогут получить адресные субсидии на компенсацию части затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Некоторым из них решено дать возможность реструктурировать кредитную задолженность»,— добавил господин Коновалов. Кроме того, по его данным, с предприятиями республики, находящимися в сложном финансовом положении, ОАО «Российские железные дороги» заключит соглашение о гарантированном вывозе объемов угля на Восток.

Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе проблемы отрасли обсудили на совещании в Кемерове. В нем приняли участие министры энергетики и финансов РФ Сергей Цивилев и Антон Силуанов, заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило и гендиректор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Валерий Лавский