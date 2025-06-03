Склад «Самоката» в Тюмени остановил работу из-за нарушения санитарных требований

В Тюмени склад сервиса доставки «Самокат» на улице Харьковская закрыли на 30 дней по решению Центрального районного суда, сообщили «РБК-Тюмень» в Роспотребнадзоре. Это связано с нарушениями санитарного и технического законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверка началась после жалобы на качество продуктов. В Роспотребнадзоре уточнили, что других оснований для внеплановых проверок нет. Представитель «Самоката» сообщил, что все замечания уже устраняются, работа дарксторов в Тюмени продолжается в штатном режиме.

Напомним, в 2024 году большинство жалоб от тюменцев в Роспотребнадзор касались нарушений прав потребителей в сфере торговли. На направление торговли жаловались 1,7 тыс. раз, включая 597 жалоб на дистанционные продажи. В отношении торговли продовольственными товарами пришлось 240 обращений.

Ирина Пичурина