Склад «Самоката» в Тюмени остановил работу из-за нарушения санитарных требований
В Тюмени склад сервиса доставки «Самокат» на улице Харьковская закрыли на 30 дней по решению Центрального районного суда, сообщили «РБК-Тюмень» в Роспотребнадзоре. Это связано с нарушениями санитарного и технического законодательства.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Проверка началась после жалобы на качество продуктов. В Роспотребнадзоре уточнили, что других оснований для внеплановых проверок нет. Представитель «Самоката» сообщил, что все замечания уже устраняются, работа дарксторов в Тюмени продолжается в штатном режиме.
Напомним, в 2024 году большинство жалоб от тюменцев в Роспотребнадзор касались нарушений прав потребителей в сфере торговли. На направление торговли жаловались 1,7 тыс. раз, включая 597 жалоб на дистанционные продажи. В отношении торговли продовольственными товарами пришлось 240 обращений.