Тюменцы жаловались на магазины в Роспотребнадзор в прошлом году 1,7 тыс. раз

В 2024 году большинство жалоб от тюменцев в Роспотребнадзор касались нарушений прав потребителей в сфере торговли, сообщили «РБК-Тюмень» в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На направление торговли жаловались 1,7 тыс. раз, включая 597 жалоб на дистанционные продажи. В отношении торговли продовольственными товарами пришлось 240 обращений, из которых семь — заявления на аптеки.

Всего в Роспотребнадзор за год поступило 4,5 тыс. обращений, что на 9,6% больше, чем в 2023 году. На втором месте по количеству жалоб оказалась сфера жилищно-коммунального хозяйства — на проблемы с ЖКХ тюменцы жаловались 505 раз, за ней следует сфера услуг связи с 348 обращениями. Также жители отмечали нарушения в сферах финансовых услуг (298), бытового обслуживания населения (226) и медицинских услуг (180). На предприятия спорта, общественного питания и туризма поступило 47, 22 и 22 жалобы соответственно.

Напомним, в конце января Роспотребнадзор приостановил работу магазина сети «Светофор» в селе Абатское Тюменской области. Согласно материалам дела, во время проведения административного расследования в магазине выявили продукцию с истекшим сроком годности и другие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ирина Пичурина