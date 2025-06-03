В Пензе на реконструкцию Ивановского коллектора потратят 778 млн рублей

В Пензе реконструируют самотечный канализационный коллектор по ул. Ивановской. Проект реализуют в 2025-2027 годах.

В соответствии с постановлением правительства Пензенской области на эти цели предусмотрено 778,8 млн руб. Часть из этой суммы потратят на разработку проектной документации.

В текущем году из бюджета региона на работы выделят 231,8 млн руб., в будущем году — 292,9 млн руб., а в 2027 году — 254 млн руб. На значимость и перегруженность Ивановского коллектора губернатор Олег Мельниченко указывал еще четыре года назад.

Павел Фролов