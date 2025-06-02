Трамвайные пути в Краснодаре восстановят после дождя к утру 3 июня
В Краснодаре трамвайные пути, поврежденные в результате обвала грунта после дождя, восстановят к утру 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства и ТЭК.
Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара
Сейчас специалисты «Краснодар Водоканал» проводят работы на участке самотечного коллектора на пересечении улиц Садовая и Клиническая. На месте разработан котлован.
В настоящее время в котловане установлен насос для откачки воды. Специалисты готовят материалы для отсыпки поврежденного участка. После завершения восстановительных работ стенки котлована дополнительно укрепят.