Трамвайные пути в Краснодаре восстановят после дождя к утру 3 июня

В Краснодаре трамвайные пути, поврежденные в результате обвала грунта после дождя, восстановят к утру 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства и ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара

Сейчас специалисты «Краснодар Водоканал» проводят работы на участке самотечного коллектора на пересечении улиц Садовая и Клиническая. На месте разработан котлован.

В настоящее время в котловане установлен насос для откачки воды. Специалисты готовят материалы для отсыпки поврежденного участка. После завершения восстановительных работ стенки котлована дополнительно укрепят.

Алина Зорина