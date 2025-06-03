В ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург — Курган погиб водитель легкового авто

Вечером 2 июня на 67 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительной информации, 38-летний водитель ВАЗ-2114, направлявшийся со стороны Екатеринбурга в направлении Каменска-Уральского, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Sitrak с полуприцепом. За рулем грузовика был 60-летний водитель.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте до прибытия скорой помощи. Два пассажира — 20-летняя девушка и 15-летний подросток — были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

По факту аварии проводится расследование.

Напомним, 29 мая на 38 км федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в Белоярском районе столкнулись пять автомобилей, включая машину скорой помощи. Медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим.

Ирина Пичурина