Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о новой атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием баллистической ракеты «Зульфикар». Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в официальном Telegram-канале.

Яхья Сариа пообещал палестинцам, что Йемен будет их поддерживать, «пока агрессия против сектора Газа не прекратится и блокада не будет снята».

Первый ракетный удар по Бен-Гуриону хуситы нанесли 4 мая, что стало причиной возобновления конфликта между Йеменом и Израилем. После хуситы начали регулярно наносить удары по авиагавани Тель-Авива.

После атаки Израиля по аэропорту Сана, который контролируют хуситы, а также уничтожения последнего самолета, находившегося в распоряжении группировки, представители движения заявили о намерении атаковать гражданскую авиацию Израиля.

Подробнее о планах хуситов — в материале «Ъ» «Самолетам Израиля грозят прилетами».