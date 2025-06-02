Четвертый круг Roland Garros
Мужчины.
Александр Зверев (Германия, 3)—Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:4, 3:0, отказ.
Новак Джокович (Сербия, 6)—Кэмерон Норри (Великобритания) 6:2, 6:3, 6:2.
Александр Бублик (Казахстан)—Джек Дрейпер (Великобритания, 5) 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.
1/4 финала.
03.06:
Лоренцо Музетти (Италия, 8)—Фрэнсис Тиафо (США, 15)
Томми Пол (США, 12)—Карлос Алькарас (Испания, 2).
04.06:
Зверев—Джокович,
победитель матча Янник Синнер (Италия, 1)—Андрей Рублев (Россия, 17)—Бублик.
Женщины.
Мирра Андреева (Россия, 6)—Дарья Касаткина (Австралия, 17) 6:3, 7:5.
Коко Гауфф (США, 2)—Екатерина Александрова (Россия, 20) 6:0, 7:5.
Лоис Буассон (Франция)—Джессика Пегула (США, 3) 3:6, 6:4, 6:4.
Мэдисон Кис (США, 7)—Хейли Баптист (США) 6:3, 7:5.
1/4 финала.
03.06:
Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Чжэн Циньвэнь (Китай, 7)
Элина Свитолина (Украина, 13)—Ига Швёнтек (Польша, 5).
04.06:
Андреева—Буассон, Кис—Гауфф.