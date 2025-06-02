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Коммерсантъ FM
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Четвертый круг Roland Garros

Мужчины.

Александр Зверев (Германия, 3)—Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:4, 3:0, отказ.

Новак Джокович (Сербия, 6)—Кэмерон Норри (Великобритания) 6:2, 6:3, 6:2.

Александр Бублик (Казахстан)—Джек Дрейпер (Великобритания, 5) 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.

1/4 финала.

03.06:

Лоренцо Музетти (Италия, 8)—Фрэнсис Тиафо (США, 15)

Томми Пол (США, 12)—Карлос Алькарас (Испания, 2).

04.06:

Зверев—Джокович,

победитель матча Янник Синнер (Италия, 1)—Андрей Рублев (Россия, 17)—Бублик.

Женщины.

Мирра Андреева (Россия, 6)—Дарья Касаткина (Австралия, 17) 6:3, 7:5.

Коко Гауфф (США, 2)—Екатерина Александрова (Россия, 20) 6:0, 7:5.

Лоис Буассон (Франция)—Джессика Пегула (США, 3) 3:6, 6:4, 6:4.

Мэдисон Кис (США, 7)—Хейли Баптист (США) 6:3, 7:5.

1/4 финала.

03.06:

Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Чжэн Циньвэнь (Китай, 7)

Элина Свитолина (Украина, 13)—Ига Швёнтек (Польша, 5).

04.06:

Андреева—Буассон, Кис—Гауфф.

  • Газета «Коммерсантъ» №97 от 03.06.2025, стр. 12

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