По итогам мая отскок промышленности вряд ли продолжится

Хотя результаты конъюнктурных опросов промышленных компаний в мае посылают смешанные сигналы, они не позволяют говорить о том, что зафиксированный Росстатом в апреле 2025 года всплеск промпроизводства (см. “Ъ” от 2 июня) продолжился. По данным Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, динамика спроса все пять месяцев 2025 года находится в глубоком минусе — сообщений о снижении продаж значительно больше, чем об их росте. Майский баланс показателя после апрельской попытки разворота плавно снизился до минус 21 пункта, притом что в марте 2022 года рухнул до рекордных минус 22 пунктов, отмечают авторы исследования (см. график). Прогнозы продаж после восстановления оптимизма в первом квартале 2025 года во втором квартале вернулись к нулевому уровню «с нехорошей перспективой дальнейшего снижения», отмечают в ИНП РАН.

Такой спрос продолжил снижать и долю нормальных оценок объемов продаж — до 44% в мае 2025 года (в апреле 2024 года она составляла близкие к историческому максимуму 78%). На этом фоне запасы готовой продукции оставались избыточными, а ее выпуск продолжает тормозить. «Майский баланс показателя (оценок выпуска.— “Ъ”) опустился до минус 13 пунктов и уже "превзошел" результат шокового для промышленности марта 2002 года, когда он за месяц рухнул с плюс 12 до минус 11 пунктов. Текущее снижение баланса началось в мае 2024 году с уровня плюс 18 пунктов»,— отмечают в ИНП РАН, фиксируя сохранение все еще позитивных производственных планов.

Вместе с этим слабый спрос заставляет промышленность снижать цены, хотя предприятия по-прежнему закладывают в планы их рост. Планы же капвложений предприятий, наоборот, давно и уверенно ушли «в минус».

Отметим, что опубликованный S&P Global опережающий индекс PMI обработки РФ в мае 2025 года составил 50,2 пункта, после того как два предыдущих месяца оставался ниже 50 пунктов, указывая на снижение деловой активности в секторе. Этот индикатор, напротив, фиксирует рост заказов на продукцию компаний максимальными темпами с начала 2025 года при снижавшимся третий месяц подряд спросе из-за рубежа. Однако выпуск, по данным PMI, в мае также сокращался — на фоне проблем с логистикой и нехватки материалов. Планы выпуска на ближайших год были позитивны, но и этот позитив был минимальным за последние три месяца. Инфляционное давление оставалось слабым, но издержки медленно росли. Увеличение входящих цен компании перекладывали на потребителей, но и при этом отпускные цены росли минимальными темпами за два года.

Артем Чугунов