В Москву из Улан-Удэ доставили яйца краснокнижного журавля

В Москву успешно приземлился самолет с кладкой яиц журавля-красавки. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Сейчас два яйца уже находятся в инкубаторе Центра воспроизводства редких видов животных. В сообщении зоопарка сказано, что вскоре ожидается появление первого птенца.

Гнездо с кладкой обнаружили 29 мая во время планового осмотра территории аэродрома Байкал. В пресс-службе сообщали, что гнездование таких птиц может угрожать безопасности полетов.

Журавль-красавка — самый маленький представитель семейства журавлиных. Сейчас численность во всем мире оценивается 200–240 тыс. особей.

Екатерина Отрашкевич