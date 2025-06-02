После ухода из нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов возглавил СКА

Совет директоров хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург) принял решение о назначении Игоря Ларионова главным тренером команды. По данным пресс-службы СКА, в ближайшее время он приступит к работе с командой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Ларионов (на переднем плане)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Игорь Ларионов (на переднем плане)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На посту главного тренера он сменит Романа Ротенберга. Клуб досрочно расторг с ним контракт «в связи с недостижением командой спортивных результатов».

Как писал «Ъ-Приволжье», Игорь Ларионов покинул нижегородский клуб в апреле текущего года после того, как «Торпедо» вылетело из чемпионата КХЛ. В клубе сообщили, что решение о прекращении сотрудничества было непростым и обоюдным.

Сейчас тренерский штаб «Торпедо» возглавляет Алексей Исаков, ранее занимавший пост главного тренера ХК «Торпедо-Горький» (фарм-клуб «Торпедо»).

Андрей Репин