Segezha Group нарубила инвестиции

Крупнейший по размеру лесосеки игрок российского лесопромышленного комплекса Segezha Group завершил размещение дополнительных акций. От ключевого акционера АФК «Система», ряда банков-кредиторов и внешних инвесторов группа привлекла 113 млрд руб. вместо планировавшегося 101 млрд руб., которые пойдут на погашение кредитов. Это позволит Segezha Group сократить долг в три раза, до 60 млрд руб. Эксперты считают сохранение работоспособности компании хорошим знаком для отрасли, отмечая, что дальнейшие показатели группы будут зависеть и от ситуации на экспортных рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лесопромышленный холдинг Segezha Group привлек 113 млрд руб. в ходе дополнительной эмиссии акций, одобренной советом директоров в ноябре 2024 года (см. “Ъ” от 21 ноября 2024 года). Бумаги продавались по закрытой подписке по 1,8 руб. за штуку в объеме до 62,76 млрд акций. До допэмиссии уставный капитал Segezha состоял из 15,69 млрд акций. АФК «Система» принадлежало 62,2%, 4% — топ-менеджерам, 24,25% бумаг было в свободном обращении.

«Допэмиссия завершена в полном объеме — все акции, предусмотренные решением о размещении, успешно размещены среди инвесторов»,— отметили в Segezha Group. Привлеченные деньги, добавили там, полностью пойдут на погашение займов группы и накопившихся процентов. Чистый долг холдинга на 31 декабря 2024 года составлял 147,9 млрд руб. Соотношение чистого долга к OIBDA за последние 12 месяцев было на уровне 14,8х. В результате допэмиссии долг холдинга (включая погашенные накопленные проценты) сократится в три раза, до 60 млрд руб. «Таким образом, компания существенно снизит процентные платежи, сможет сосредоточиться на развитии и в дальнейшем выйдет на операционную прибыль»,— отметили в Segezha Group.

Segezha Group занимается лесозаготовкой и переработкой древесины. Общая площадь арендуемого лесного фонда — 15,2 млн га.

В 2024 году группа увеличила заготовку круглого леса на 18%, до 8,6 млн кубометров, выпуск бумаги — на 12%, до 360 тыс. тонн, пиломатериалов — на 10%, до 2,3 млн кубометров, березовой фанеры — на 6%, до 183 тыс. кубометров. Выручка холдинга за прошлый год увеличилась на 15%, до 102 млрд руб., OIBDA — на 8%, до 10 млрд руб., чистый убыток составил 22,3 млрд руб.

В Segezha Group сообщили, что в допэмиссии приняли участие АФК «Система», которая сохранила контрольный пакет в капитале, а также ряд внешних инвесторов, в том числе ключевые кредиторы. Источник “Ъ” поясняет, что не все банки участвовали в покупке акций. Основные кредиторы Segezha Group — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и МКБ. В апреле глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, что схема реструктуризации долговой нагрузки Segezha Group согласована с собственниками, банками-кредиторами и ЦБ.

Изначально в ходе размещения планировалось привлечь до 101 млрд руб., но в процессе параметры допэмиссии позволили увеличить эту сумму до 113 млрд.

Исходя из потребностей компании в погашении долга и спроса со стороны инвесторов, допэмиссия была выбрана в полном объеме, сообщили в АФК «Система». Там подчеркнули, что сделка позволит компании продолжить «движение вперед» и у Segezha Group есть все предпосылки для достижения высоких и стабильных операционных результатов.

Консультант агентства лесопромышленной аналитики WhatWood Игорь Новоселов отмечает, что сохранение операционной деятельности Segezha Group способствует поддержанию «хоть какой-то стабильности» в лесопромышленном комплексе. Однако, подчеркивает эксперт, в среднесрочной перспективе устойчивость компании будет в значительной степени зависеть от внешнеэкономических условий, в том числе от баланса спроса и предложения, ценовой конъюнктуры, уровня транспортных расходов, а также общей динамики мировой экономики. Аналитики Альфа-банка ранее называли допэмиссию «позитивным моментом» для компании, но указывали, что при большом объеме размещения доля миноритарных акционеров существенно размоется.

Ольга Мордюшенко