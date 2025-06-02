Подпункт назначения

Администрация Перми пытается сформировать судебную практику и обязать владельцев недвижимости использовать ее по назначению. Так, мэрия требует прекратить нецелевое использование бывшего административного здания завода «Велта», которое сдается в аренду под офисные и торговые помещения. Кроме того, чиновники добиваются запрета на размещение автостоянок на участках в Индустриальном районе Перми и в Камской долине. Ранее они были куплены под коммерческую застройку. Мэрия считает, что нецелевое использование участков нарушает Земельный кодекс. Эксперты говорят, что если претензии истца суд сочтет обоснованными, то теоретически их владельцы могут лишиться активов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из данных с сайта Арбитражного суда Пермского края, на данный момент направлено как минимум три иска с требованием устранения нарушений земельного законодательства, в частности — нецелевого использования участков. Ответчиками по первому заявлены индивидуальный предприниматель из Чечни Абдусалим Каландаров, ООО «Дом Строй» и ООО «Вэрт». Все они являются владельцами помещений в здании, где, судя по кадастровому номеру участка, расположено бывшее здание заводоуправления обанкротившегося завода «Велта» (ул. Героев Хасана, 105).

По информации «Ъ-Прикамье», департамент земельных отношений администрации Перми указывает, что видом разрешенного использования земельного участка под зданием является «эксплуатация объектов недвижимости предприятия, осуществляющего услуги по производству тепло­энергии, электромонтажных и общестроительных работ». При этом в здании заводо­управления, согласно информации истца, расположен ряд торговых точек. В частности, речь идет о магазине «Азбука», «Чудо-пекарне», ряде офисов, а также пристроенных к капитальному зданию павильонах «Шаурма» и «Цветы». Всего в указанном здании, по данным сервиса 2GIS, работают 18 организаций. Заявление администрации оставлено без движения, поскольку истец не подтвердил направление уведомления одному из ответчиков.

Еще один иск направлен к московскому ООО «Микотранс», которое является владельцем земельного участка по ул. Карпинского, 115а. Десять лет назад девелопер планировал построить там гипермаркет строительных материалов сети Obi, но уже давно отказался от проекта и пытается продать участок. Как следует из данных кадастровой карты, площадь участка составляет более 4,16 га, он находится в частной собственности. Разрешенный вид использования — под торговые комплексы и магазины. Знакомые с ситуацией источники говорят, что земля приобреталась под перспективу застройки, но сейчас там расположена автостоянка, а также шиномонтажная мастерская и пост охраны. При этом суд отказал администрации в принятии обеспечительных мер в виде запрета Росреестру совершать регистрационные действия в отношении участка, касающиеся его границ, площади и разрешенного вида использования. В итоге суд в удовлетворении этого заявления отказал. «В данном случае департаментом не приведены доводы в обоснование необходимости принятия заявленных обеспечительных мер, не доказана действительная необходимость принятия испрашиваемых обеспечительных мер»,— отмечается в определении арбитража.

Ответчиком по третьему иску заявлено ООО «Рос­пласт», которое является совладельцем пермского завода «Камтэкс-Химпром». Данный иск был также оставлен без движения. Как говорят источники, речь идет об участке в Камской долине рядом с перекрестком улиц Спешилова и Короленко площадью 8,97 тыс. кв. м. Земля с разрешенным видом использования под магазины расположена рядом с торговым центром «CпешиLove». Судя по информации из открытых источников, сейчас там располагается автостоянка.

По данным «Ъ-Прикамье», во всех случаях администрация ссылается на ст. 73 Земельного кодекса РФ. Из ее диспозиции следует, что все собственники и пользователи земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением, соблюдать градостроительные, экологические, санитарно-гигиенические, а также иные регламенты и нормативы. ДЗО просит суд обязать ответчиков по всем искам прекратить нецелевое использование участков.

Владелица ООО «Дом Строй», в прошлом конкурсный управляющий «Велты» Мария Леонгардт, в курсе претензий мэрии. По ее словам, собственники пытались самостоятельно изменить статус участка, но для этого необходимо согласие всех собственников, а их собрать пока не удается. Проблема, по данным предпринимательницы, в ИП Каландарове. При этом госпожа Леонгардт уверена, что никакого закрытия магазинов не будет. Она признает, что по нынешнему статусу участка налоги меньше, чем при торговом. «Мэрия могла бы и сама поменять»,— полагает она.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что подобные иски не являются уникальными для Прикамья, такая практика отражает общероссийский тренд усиления конт­роля за землепользованием. По его словам, это одна из самых частых категорий земельных споров, при этом 70–80% таких исков удовлетворяются судами при наличии документальных доказательств: актов обследований, заключений Россельхознадзора, данных ЕГРН о виде разрешенного использования земли.

«Успех требований ДЗО зависит от качества доказательственной базы. Если администрация подтверждает нарушения инструментальными замерами, суды почти всегда обязывают ответчиков прекратить эксплуатацию участков,— говорит эксперт.— Позиция Верховного суда РФ уточняет, что систематическое нецелевое использование — основание не только для прекращения аренды, но и для принудительного изъятия участков у собственников. Это меняет баланс рисков: владельцы, игнорирующие закон, могут лишиться прав на землю, а не только права пользования». По его словам, для бизнеса критически важно своевременно корректировать вид разрешенного использования через комиссии по землепользованию и фиксировать соблюдение требований. «Даже давно освоенные участки могут стать объектом спора, если их использование отклоняется от документально закрепленных целей»,— пояснил господин Жаров.

Дмитрий Астахов