За неделю в Черноземье произошел 601 пожар, один человек погиб

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 601 пожара, в результате которых один человек погиб и еще как минимум четверо пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 27 возгораний, из которых пять произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Шесть раз пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 749 кв. м. Подразделения МЧС России 22 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошел 61 пожар. Один человек пострадал. Подразделения МЧС России 11 раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали три боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 110 пожаров. Пострадавших не зафиксировано. Подразделения МЧС России 28 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 113 пожаров и продолжается один локазированный лесной пожар. Один человек пострадал, и 32 эвакуировали. Пожарные 20 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Орловской области зарегистрировано 162 возгорания. Погиб один человек. Подразделения МЧС России 87 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению. Взрывотехники ликвидировали 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 111 пожаров. Пострадали два человека. Подразделения МЧС России отреагировали на 24 дорожных происшествия.

С 19 по 25 мая в Черноземье произошло 232 пожара, в результате которых как минимум 12 человек пострадали.

Егор Якимов