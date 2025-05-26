За неделю в Черноземье произошло 232 пожара, семь человек погибли

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 232 пожара, в результате которых пострадали как минимум 12 человек. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 22 возгорания, из которых четыре произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Четыре раза пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 10 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 23 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали десять боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 33 пожара. Один человек пострадал. Подразделения МЧС России восемь раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 48 пожаров. Пострадавших не зафиксировано. Подразделения МЧС России 27 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 46 пожаров. Десять человек пострадало, 180 — эвакуировали и еще трех спасли. Пожарные 20 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Орловской области зарегистрировано 22 возгорания. О пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России 11 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению. Взрывотехники ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 61 пожар. Пострадал один человек. Подразделения МЧС России отреагировали на 24 дорожных происшествия.

С 12 по 18 мая в Черноземье произошло 266 пожаров, в результате которых погибли семь человек, еще как минимум пятеро пострадали.

Егор Якимов