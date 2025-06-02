Главные новости за 2 июня. Кавказ

С начала 2025 года Ставропольский краевой кадровый центр помог найти работу 697 молодым людям из более чем 2,2 тыс. обратившихся за содействием в трудоустройстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения жилищных прав 101-летней жительницы Ставрополя — ветерана Великой Отечественной войны и инвалида первой группы. Ход расследования взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Урожай клубники в Ставропольском крае сократился почти в три раза — до 7 т против 20 т в прошлом году из-за весенних заморозков.

Горнолыжный курорт Мамисон в Северной Осетии посетили почти 18 тыс. человек с момента открытия, к 2030 году планируется увеличить поток до 345 тысяч туристов в год.

Сильный ливень частично затопил федеральную автодорогу «Кавказ» в Минераловодском округе Ставропольского края, что привело к ограничению движения транспорта по одной полосе на 346-м км.

Шесть из восьми запланированных экопромышленных парков для переработки отходов в России завершат строительство до конца 2025 года. Один из них будет расположен в Невинномысске с объемом вложений 1 млрд руб.

Нальчикский городской суд приговорил 65-летнюю жительницу Кабардино-Балкарии к 6 годам колонии общего режима за мошенничество с земельными участками на сумму 5,4 млн руб.

До конца 2030 года 166 населенных пунктов Ставропольского края с населением 100-500 человек получат мобильную связь и интернет в рамках программы устранения цифрового неравенства.