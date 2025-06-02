Ливень подтопил часть трассы «Кавказ» на Ставрополье

Сильный ливень частично затопил федеральную автодорогу «Кавказ» в Минераловодском округе Ставропольского края, что привело к ограничению движения транспорта по одной полосе на 346-м км. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

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Госавтоинспекция региона рекомендует водителям максимально снижать скорость при проезде проблемного участка или выбирать альтернативные маршруты.

В Предгорном округе также отмечается интенсивный дождь и порывистый ветер.

Непогода добавила хлопот и в других районах Ставропольского края. Глава Ессентуков Владимир Крутников сообщил в своем в своем Telegram-канале о последствиях непогоды в городе. Во время ненастья произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке Южный, а также на улице Кисловодской и частично Володарского. Время устранения аварии уточняется.

Николай Аксенов