Чемезов: временное снятие санкций с «Ростеха» — инициатива США

США хотят взаимодействовать с «Ростехом», заявил глава корпорации Сергей Чемезов. Из-за этого американская сторона инициировала процесс, который позволит на определенный срок снять с него санкции, убежден господин Чемезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока санкции никто не снял. Это была инициатива американской стороны. Они хотели бы с нами общаться, но поскольку я под санкциями, корпорация под санкциями, естественно, не имеют права, это уголовно наказуемо. Поэтому они вышли с предложением: первоначально будет, наверное, какой-то период небольшой»,— заявил гендиректор «Ростеха» в интервью телеканалу «Звезда» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, дальнейшие шаги сторон будут зависеть от сложившихся деловых отношений и направлений сотрудничества.

30 мая на сайте Министерства юстиции США появился документ, связанный с Сергеем Чемезовым. По данным источника «РИА Новости», публикация могла означать планы по снятию санкций с главы «Ростеха» и ведению совместного бизнеса. В корпорации поприветствовали действия Вашингтона в отношении господина Чемезова.