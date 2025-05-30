«Ростех» приветствовал усилия США по снятию санкций с Чемезова

На сайте министерства юстиции США опубликован документ, который, как пишет «РИА Новости», может означать начало процедуры по снятию санкций с главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В госкорпорации заявили агентству, что они приветствуют действия Соединенных Штатов в отношении господина Чемезова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В опубликованном Минюстом документе говорится, что американская компания Rathmell Short LLP как иностранный агент будет консультировать Сергея Чемезова по административным и юридическим вопросам в США.

Близкий к «Ростеху» источник «РИА Новости» считает, что это может быть связано с планами властей США снять санкции с господина Чемезова и ведению совместного бизнеса.

«Обнаружили это сегодня. Это инициатива американской стороны, которая запустила процесс рассмотрения и принятия решения о санкционных мерах в отношении руководства корпорации»,— сказал «РИА Новости» источник, близкий к «Ростеху».

«Мы видели документы, — заявили агентству в «Ростехе», — не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами. В целом мы приветствуем факт того, что американская сторона предпринимает усилия по снятию ограничений. Возможно, это позволит продолжить бизнес-диалог, который был приостановлен.