Прокуратура потребовала обновить покрытие детской площадки на Гаванской улице

Прокуратура Василеостровского района Петербурга проверила исполнение законодательства при эксплуатации спортивно-игровой инфраструктуры. На неудовлетворительное состояние детской площадки близ дома 41 по Гаванской улице пожаловались местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, по итогам проверки было установлено, что указанный объект действительно находится в ненадлежащем состоянии — покрытие детской площадки имеет дефекты и представляет опасность для детей.

В целях устранения нарушений в адрес главы местной администрации ВМО МО «Гавань» было внесено представление, которое находится на контроле прокуратуры. После вмешательства ведомства игровую площадку включили в адресную программу, отметили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура потребовала устранить нарушения в пяти муниципалитетах в Московском районе Санкт-Петербурга.

Андрей Цедрик