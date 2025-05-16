Прокуратура потребовала устранить нарушения в пяти муниципалитетах на юге Петербурга

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга по итогам проверки в местных администрациях муниципальных образований выявила нарушения сразу в пяти районных МО. В частности, было установлено, что внутриквартальные проезды в МА МО «Гагаринское», «Новоизмайловское», «Звездное», «Пулковский меридиан» и «Московская застава» содержатся в неудовлетворительном состоянии, имеют выбоины и ямы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо этого, как сообщили в надзорном ведомстве, помещения самих местных администраций не соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп населения. Там, в частности, отсутствуют наружные средства связи с сотрудниками при входе, а также дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, сведений в шрифте Брайля.

В адрес глав местных администраций было внесено пять представлений об устранении нарушений, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении, отметили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Петербурга потребовала ликвидировать несанкционированные свалки близ жилых домов на проспекте Обуховской Обороны.

Андрей Цедрик