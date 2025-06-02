В Новороссийске терминал НУТЭП зафиксировал рекордный объем перевалки

В Новороссийске контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия обновил рекорд по перевалке, превысив предыдущий показатель на 10%. В мае 2025 года удалось обработать 77,3 тыс. ДФЭ, прежний рекорд составлял 70,1 тыс. ДФЭ в марте 2023 года, сообщает пресс-служба ГК «Дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Земляки не только уверенно сохраняют лидерство в отрасли, но и продолжают демонстрировать выдающиеся результаты, обновляя собственные рекорды. Люди максимально сосредоточены на результате, стремятся к лучшему сервису и высокой эффективности всех процессов. Цель на конец года — 630 тыс. ДФЭ»,— заявил председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

По итогам 2024 года объем перевалки составил 613 тыс. ДФЭ, что на 1,7% больше, чем в 2023 году.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на строительство терминала в Новороссийске за 120 млрд руб. привлекут средства ВЭБ.РФ. Проект терминала реализует ООО «Универсальный перегрузочный комплекс Новороссийский судоремонтный завод».