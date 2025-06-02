В акватории морского порта Новороссийска пройдут военные учения 3 июня

Учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) запланированы в акватории морского порта 3 июня с выполнением стрельб. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Учения состоятся в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. С молов Военной гавани будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки. Граждан просят сохранять спокойствие.

При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные, надувные плавсредства. Также под запрет попадают плавсредства для занятий спортом на воде и любые виды подводных работ.

Алена Воробьева