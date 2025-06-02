Подписанные на ПМЭФ инвестпроекты реализуются в Ярославской области

В Ярославской области реализуются инвестиционные проекты, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме 2024 (ПМЭФ). Как заявил губернатор Михаил Евраев, по итогам форума было заключено девять соглашений на общую сумму 50 млрд рублей. Реализация этих договоренностей позволит создать в регионе более тысячи новых рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Инвестпроекты охватывают ключевые направления социально-экономического развития области: промышленное производство, агропромышленный комплекс, туристическую инфраструктуру, цифровую экономику и логистику.

«Петербургский форум, по сути, это подведение итогов нашей работы за год. Непосредственно на форуме проходят встречи, дискуссии, подписание документов, но этому предшествует большая, кропотливая, скрытая от многих глаз работа. Конкуренция за инвестора сейчас глобальная. Все регионы достаточно активно развиваются, создавая те или иные условия для привлечения инвесторов. К тому же время сейчас особенное: идет СВО, страна находится под санкциями»,— рассказал «Ъ-Ярославль» министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов.

По словам министра, высокая ключевая ставка ЦБ заставляет инвесторов искать варианты снижения сроков окупаемости проектов, что объективно достаточно сложно. Хорошим вариантом становятся проекты, в которых учитываются региональные преференции и федеральная финансовая поддержка.

«Сегодня Ярославская область предлагает инвесторам не просто площадки, а целостную систему поддержки: профессиональное сопровождение, готовые решения, развитую инфраструктуру. Мы строим партнерство, в основе которого — долгосрочные цели: развитие территорий, создание рабочих мест, рост налоговой базы»,— заявил господин Ольхов.

Накануне ПМЭФ 2025, который пройдет с 18 по 21 июня, в правительстве области рассказали о ходе реализации проектов прошлых лет, которые стали продолжением комплексной работы по формированию устойчивой инвестиционной среды, развитию инфраструктуры и привлечению стратегических партнеров.

Так, в Тутаеве построен новый корпус производства блочно-комплектных электростанций для нефтегазовой отрасли (330 млн руб.), в Ярославском районе реконструирован тепличный комплекс под производство орхидей (2,5 млрд руб.), в Ростове Великом заработало производство пищевой пластиковой упаковки (455 млн руб.), в Тутаеве создан центр переработки масел (100 млн руб.), в Рыбинском районе построены дополнительные птичники и зернохранилища (1,3 млрд руб.).

Много проектов находятся в стадии реализации. В Ярославле скоро заработает логистический комплекс «ОЗОН» (6,2 млрд руб.), строится распределительный центр для дискаунтера «Чижик» (2,2 млрд руб.), создаются конструкции и организации производства тяжелых рядных двигателей ЯМЗ-770 (6,9 млрд руб.), строится дата-центр (400 млн руб.), в Тутаеве создают завод по производству алюмооксидных катализаторов и адсорбентов (972 млн руб.) и проектируют завод по производству металлоконструкций с горячим цинкованием (4,2 млрд руб.), в Рыбинске создается производство газотурбинных двигателей ГТД-110М (20,99 млрд руб.), в Некрасовском районе реализуется проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Вятское. Русские сезоны» (3,5 млрд руб.) и продвигается проект коллекции бутик-отелей «ЛЮДИ-РЫБЫ» (5,2 млрд руб.), в Угличе создается предприятие по производству бактериальных заквасок и концентратов для пищевой промышленности (4,2 млрд руб.).

Все проекты получили комплексное сопровождение со стороны профильных ведомств региона. Часть из них уже включена в реестр приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области, предоставлены меры поддержки в виде субсидий, оформлены необходимые разрешения, заключены договоры на пользование инфраструктурой.