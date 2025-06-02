361-я ракетка мира Буассон вышла в четвертьфинал Roland Garros

Француженка Лоис Буассон, занимающая 361-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила третью ракетку мира американку Джессику Пегулу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). В четвертьфинале она сыграет с первой ракеткой России Миррой Андреевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут. Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Для Буассон текущий Roland Garros — первый турнир Большого шлема в карьере. Дебютантки турниров Большого шлема не добирались до четвертьфинала с 2009 года, когда это удалось испанке Карле Суарес Наварро. Лишь однажды до этой стадии добиралась теннисистка, стоявшая в мировой классификации ниже 361-й позиции, которую сейчас занимает Буассон: в 2017 году экс-пятнадцатая ракетка мира эстонка Кайя Канепи, на тот момент располагавшаяся на 418-й строчке в рейтинге WTA, пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Roland Garros проходит на грунтовых кортах Парижа. Призовой фонд составляет €56,3 млн. Турнир завершится 8 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова