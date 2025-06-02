Стали известны подробности уголовного дела главы управления дорожного хозяйства Ульяновска

В понедельник, 2 июня, управление ФСБ России по Ульяновской области распространило официальную информацию о возбуждении уголовного дела в отношении начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Максима Урачаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пятницу «Ъ-Волга» со ссылкой на источники уже сообщал о прошедших обысках в управлении и возбуждении уголовного дела в отношении руководителя управления по факту злоупотребления полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Как сообщает управление ФСБ, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с января по февраль 2025 года Максим Урачаев, «действуя в интересах коммерческой организации, в нарушение законодательства обеспечил ей победу в аукционе на оказание услуг по очистке снега на автомобильных дорогах Засвияжского района Ульяновска». Стоимость полученного контракта составляет 7 млн руб.

В УФСБ уточняют, что продолжаются следственные действия, направленные на установление всех участников совершенного преступления.

Максим Урачаев прибыл в регион из Чувашии и был назначен на эту должность в ноябре прошлого года. Мэр Ульяновска Александр Болдакин, представляя нового руководителя коллективу администрации, назвал его специалистом с большим опытом работы. Должность руководителя этого управления одна из самых проблемных. За период с 2009 года по 2024 год на этом посту сменилось 14 руководителей, в отношении целого ряда руководителей возбуждались уголовные дела.

Андрей Васильев, Ульяновск