Истребитель F-35A

Разработан американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Принадлежит семейству одноместных однодвигательных сверхзвуковых всепогодных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II.

Предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных целей. Способен нести термоядерные бомбы B61-12. По заявлению разработчика, может совершать полет со скоростью, в 1,2 раза превышающей скорость звука, на протяжении 240 км без включения системы форсажа. Стоимость одного истребителя составляет примерно $82,5 млн.

Первый полет выполнил в 2006 году, в 2016-м поступил на вооружение ВВС США. Впервые был использован в бою в 2018 году ВВС Израиля (модификация F-35I). Через год ВВС США впервые разместили F-35A на Ближнем Востоке для поддержки сил международной антитеррористической коалиции.

По состоянию на май 2025 года было произведено 1170 истребителей F-35. Страны-эксплуатанты F-35A — США, Италия, Япония, Австралия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Южная Корея, Израиль. Среди стран, подтвердивших закупку,— Бельгия, Польша, Сингапур, Финляндия, Германия, Чехия. Планируется, что самолет станет основой военно-воздушных сил НАТО и союзников США и будет эксплуатироваться до 2070 года.