Умер один из бывших руководителей армии КНР Сюй Цилян

В Пекине в возрасте 75 лет умер генерал военно-воздушных сил КНР Сюй Цилян, который с 2012 по 2022 год был заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВК), то есть одним из высших руководителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сюй Цилян

Фото: How Hwee Young / Pool / Reuters Сюй Цилян

Фото: How Hwee Young / Pool / Reuters

Как пишут западные СМИ, Сюй Цилян был довольно близок к председателю КНР Си Цзиньпину. Главой ЦВК — высшего органа управления НОАК — является именно председатель КНР. Сюй Цилян в течение десяти лет был одним из двух его заместителей.

По данным западных СМИ, генерал обладал большим влиянием в руководстве Китая. Сюй Цилян служил в НОАК с 1966 года, в разные годы он командовал одним из семи военных округов КНР (Шэньянским), возглавлял Северное командование и был командующим ВВС.

Яна Рождественская